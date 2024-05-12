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Ardahan'da sağanak yerini kara bıraktı

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Ardahan'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kentte birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde sağanak, bir süre sonra yerini kara bıraktı.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, bölgede ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

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