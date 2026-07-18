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Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
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Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Kaptanpaşa Mahallesi'nde cadde ve sokakları beyaza bürüdü, park halindeki araçların üzeri doluydu, su birikintileri oluştu.

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı.

Yağışın yoğun görüldüğü Kaptanpaşa Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

Yol ve kaldırımların yanı sıra park halindeki araçların üzeri doluyla kaplandı.

Kentin birçok noktasında ise su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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