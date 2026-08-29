Ardahan'da Sağanak ve Dolu Köylere Zarar Verdi

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, bazı köy ve mahallelerde hasara yol açtı.

Kentte etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı yerleşim yerlerinin iç yollarında hasar oluştu.

Yağışın özellikle merkeze bağlı Güzçimen köyünde etkisini artırması sonucu köy içindeki yollar hasar gördü, bazı bölgelerde sel meydana geldi.

AFAD ekipleri, bölgede oluşan hasarı belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA