Haberler

Ardahan'da Sağanak ve Dolu Köylere Zarar Verdi

Ardahan'da Sağanak ve Dolu Köylere Zarar Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, bazı köy ve mahallelerde hasara yol açtı.

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, bazı köy ve mahallelerde hasara yol açtı.

Kentte etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı yerleşim yerlerinin iç yollarında hasar oluştu.

Yağışın özellikle merkeze bağlı Güzçimen köyünde etkisini artırması sonucu köy içindeki yollar hasar gördü, bazı bölgelerde sel meydana geldi.

AFAD ekipleri, bölgede oluşan hasarı belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim

İki ilimizde orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Saç ektiren futbolcu bin pişman oldu
Antalya'da trafikte ortalık karıştı! Yol verme tartışmasında yumruklar konuştu

Bu neyin öfkesi? Babası yaşında adamı defalarca kaputa vurdu
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama

Devlet malına çöken 10 haramzade tutuklandı
Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Sezonun ilk derbisinin tarihi belli oldu
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti