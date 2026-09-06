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Posof'ta Şiddetli Sağanak ve Dolu Yollara Hasar Verdi

Posof'ta Şiddetli Sağanak ve Dolu Yollara Hasar Verdi
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Ardahan'ın Posof ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, su taşkınlarına ve yol hasarlarına yol açtı. Alköy-Yeniköy bağlantı yolunda çökme meydana gelirken, İl Özel İdaresi ekipleri hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu, yollarda hasara neden oldu.

İlçede iki gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı yerleşim yerlerinin yollarında hasar oluştu.

Yağışın özellikle Alköy bölgesinde etkisini artırması sonucu Alköy-Yeniköy bağlantı yolunda çökme meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri, hasarı gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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