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Ardahan'da Ormanlık Alanda Karacalar Görüntülendi

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Ardahan'da Çamlıçatak ormanlık alanında koruma altındaki 3 karaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karla kaplı alanda otlanan karacalar daha sonra bölgeden ayrıldı.

Ardahan'da ormanlık alanda karacalar görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da koruma altındaki karacalar, karla kaplı Çamlıçatak ormanlık alanında cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanında 3 adet karacayı gören Ali Fuat Alan, karacaların görüntüsünü cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde karla kaplı ormanlık alanda bir süre otlanan karacaların daha sonra bölgeden ayrıldıkları yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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