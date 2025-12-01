Haberler

Ardahan'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

Ardahan'da Mevsimin İlk Karı Yağdı
Güncelleme:
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağarak yolları ve park halindeki araçları beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kar yağışına hazırlıksız yakalanmalarına rağmen bu anın sevincini yaşadı.

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

İl genelinde etkisini gösteren sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü.

Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, kar yağışına hazırlıksız yakalansa da mevsimin ilk karı ile karşılaşmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel
