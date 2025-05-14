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Ardahan'da Mayıs Ayında Kar Yağışı Şaşırttı

Ardahan'da Mayıs Ayında Kar Yağışı Şaşırttı
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde yağan kar, Çataldere köyünü beyaz örtüyle kaplarken, Posof ilçesindeki Ilgar Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi

ARDAHAN - Ardahan'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü mayıs ayında beklenmedik bir manzaraya sahne oldu. Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle sabah saatlerinde yağan kar köyü beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Baharın ortasında yağan kar görenleri şaşırttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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