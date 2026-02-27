Haberler

Ardahan'a erken gelen leylekler kara yakalandı

Ardahan'a erken gelen leylekler kara yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'a erken gelen leylekler, yoğun kar yağışı nedeniyle kara yakalanarak yuvalarına yerleşti. Kentteki kar kalınlığı 52 santimetreyi bulurken, 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

ARDAHAN'a erken gelen leylekler, kara yakalandı. Kent merkezinde yaptıkları yuvalarına yerleşen leylekler, kar altında görüntülendi.

Doğuyu etkisi altına alan yoğun kar, Ardahan'ı beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi ile Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan Sahara Geçidi ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 52 santimetre, kırsalda bir metreye yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde Ardahan Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaparken, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda mücadelesini sürdürüyor. Bu arada Ardahan'a gelen 'baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı. Elektrik direkleri ve bina çatılarındaki yuvalarına yerleşen leylekler, kar yağışı altında görüntülendi. Yoğun kar yağışına rağmen yuvalarını terk etmemesi dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak