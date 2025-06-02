Ardahan'da Kurban Bayramı Hazırlıkları: Bıçak Ustalarına Yoğun İlgi

Ardahan'da Kurban Bayramı'na günler kala vatandaşlar kurulan seyyar tezgahlarda bıçaklarını biletmeye başladı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da seyyar tezgah kuran bıçak ustaları, yoğun talep nedeniyle gün boyunca çalışmayı sürdürüyor.

Tezgahını Kongre ve Kazım Karabekir Caddelerinin kesiştiği noktada kuran bıçak ustası Halil Bulutlar, AA muhabirine, her Kurban Bayramı öncesi tezgah kurduğunu söyledi.

2 gün önce kurulan tezgahta yoğunluk oluştuğunu ve bunun bayrama kadar süreceğini ifade eden Bulutlar, "Bu çalışmayı her bayram öncesi yapıyorum. Amacımız kesilen kurbanlıkların daha sağlıklı ve daha kolay olması içindir. Vatandaşımıza hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Bulutlar, tezgahta bıçak satışı da yaptığını anlattı.