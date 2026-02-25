Haberler

Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyindeki buzlar çözülüyor

Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyindeki buzlar çözülüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sıcak hava etkisiyle Ardahan'daki Kura Nehri'nin yüzeyinde bulunan buz tabakaları çözülmeye başladı. Özellikle Ardahan Kalesi ile Millet Bahçesi arasındaki alanlarda gözlemlenen bu durum, yaban kuşlarının besin arayışına da yol açtı.

Ardahan'da yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde sıcakların etkisiyle çözülmeler başladı.

Son günlerde etkili olan sıcak hava, bölgedeki akarsu ve göletlerin buzla kaplı yüzeylerinin çözülmesine neden oluyor.

Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nde, özellikle Ardahan Kalesi ile Millet Bahçesi arasındaki buz tabakası eridi.

Buzun çözüldüğü alanlara gelen yaban kuşlar da besin aradı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın

Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın