TIR kaydı, uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir TIR kayarak Posof-Türkgözü uluslararası kara yolunu kapattı. TIR'ın kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde kayan TIR nedeniyle, Posof- Türkgözü uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı.

Posof ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Eminbey köyü mevkiinde kayganlaşan yolda bir TIR kayarak yolu kapattı. Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Posof- Türkgözü uluslararası kara yolunda ulaşımın durmasına neden olan TIR'ın kurtarılması için çalışma başlatılırken bölgede uzun araç konvoyu oluştu.

Haber-Kamera: Alper TURGUT/POSOF(ARDAHAN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
