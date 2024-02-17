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Ardahan'da kasten öldürme suçundan hükümlü Malatya'da yakalandı

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Ardahan'da kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Malatya'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. G.K isimli hükümlü, Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Malatya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik il merkezi ve şehir dışında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün hapis cezası olan G.K, Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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