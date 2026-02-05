Haberler

Ardahan'da tır geçişine kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

Güncelleme:
Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmaları yapıldı ve ulaşım normale döndü. Ancak bölgede gizli buzlanma uyarıları devam ediyor.

Ardahan'da kar nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yer yer tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı yüzünden dün tırlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından söz konusu yol, tüm araç geçişine açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, Damal ve Posof ilçeleri arasında tipi nedeniyle gizli buzlanma oluştuğunu belirterek sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
