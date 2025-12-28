Haberler

Ardahan'da ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yollarında ulaşım normale döndü

Ardahan'da ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yollarında ulaşım normale döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolları, karla mücadele çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı. Sürücüler bu durum nedeniyle uyarıldı.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün, kar ve yoğun tipi yüzünden ağır tonajlı araç ulaşımına kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Türkgözü Gümrük Kapısına geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Karla mücadele ve tuzlamanın ardından söz konusu yollar, başta tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.

İlgililer, yollarda kar ve tipinin buzlanmaya neden olması dolayısıyla sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! İsrail bölgeyi hedef aldı
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! İsrail bölgeyi hedef aldı
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler