Ardahan'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 65 köy yolu, karla mücadele çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler açılan yollarda genişletme çalışmaları yapıyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 65 köy yolu, karla mücadelenin ardından açıldı.

Kentte özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle merkez, Göle, Hanak ve Çıldır ilçesinde kapanan toplam 65 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından, söz konusu yolların tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, açılan yollarda genişletme çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Haberler.com
500

