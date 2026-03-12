Haberler

Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor

Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan-Şavşat kara yolundaki yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele ve yol genişletme çalışmaları yürütüyor.

Ardahan'da kara yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, söz konusu yolda ulaşımın aksamaması için 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince karla mücadelenin yanı sıra yol genişletme çalışması da yürütülüyor.

Bölgedeki yoğun kar kütleleri kepçe, greyder ve kar savurma makinesiyle temizleniyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti

Kim'den yeni meydan okuma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek

Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram