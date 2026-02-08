Haberler

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırların geçişine kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı. Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da Türkgözü-Posof- Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tipi ve yoğun buzlanma sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için çalışma yürütüyor.

Kar ve tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da etkisini gösteriyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
