Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırların geçişine kapatıldı
Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı. Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tipi ve yoğun buzlanma sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için çalışma yürütüyor.
Kar ve tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da etkisini gösteriyor.