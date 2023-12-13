Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da kara akbaba görüntülendi

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan kara akbaba, Ardahan'da leşle beslenirken görüntülendi. Leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan kara akbaba, Ardahan kırsalında yol kenarında bulunan bir leşi yerken görüntülendi. Ardahan ovasına doğru kanat çırparak uzaklaştı.

Ardahan'da kara akbaba görüntülendi

ARDAHAN - Leşlerle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan Kara akbaba, Ardahan'da leşle beslenirken görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan kara akbaba, Ardahan kırsalında görüntülendi.

Ardahan- Şavşat karayolu Sulakyurt köyü mevkiinde yol kenarında bulunan bir leş ile beslenirken görüntülenen Kara Akbaba uzun süre yoldan geçen araçlara aldırış etmeden bulduğu leşi yerken görüntülendi. Kara Akbaba daha sonra karla kaplı Ardahan ovasına doğru kanat çırparak uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kara Akbaba Türkiye Ardahan Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi? Dünkü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Kopenhag maç sonucu kaç kaç, son durum ne? Bugün okullar tatil mi? Bugün (13 Aralık) okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title