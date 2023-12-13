Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan kara akbaba, Ardahan'da leşle beslenirken görüntülendi. Leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan kara akbaba, Ardahan kırsalında yol kenarında bulunan bir leşi yerken görüntülendi. Ardahan ovasına doğru kanat çırparak uzaklaştı.

Ardahan'da kara akbaba görüntülendi

ARDAHAN - Leşlerle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan Kara akbaba, Ardahan'da leşle beslenirken görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan kara akbaba, Ardahan kırsalında görüntülendi.

Ardahan- Şavşat karayolu Sulakyurt köyü mevkiinde yol kenarında bulunan bir leş ile beslenirken görüntülenen Kara Akbaba uzun süre yoldan geçen araçlara aldırış etmeden bulduğu leşi yerken görüntülendi. Kara Akbaba daha sonra karla kaplı Ardahan ovasına doğru kanat çırparak uzaklaştı.