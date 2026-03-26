Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kentte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar nedeniyle yollarda yer yer buzlanma oluştu.
Şehri Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ise yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sürücüler, sis ve buzlanma nedeniyle yolda dikkatli ilerlerken, ekipler sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Günay Nuh