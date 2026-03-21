Ardahan'da kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşatırken, özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı güçleştirdi. Yetkililer, buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle başta Ardahan-Şavşat kara yolu olmak üzere birçok noktada ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Sis nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde görüş mesafesi düştü.??
Bazı noktalarda yoğun kar kütleleri dikkati çekti.
Kaynak: AA / Günay Nuh