Haberler

Ardahan'da kar yağışı bazı yollarda ulaşımı aksatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, bazı yollarda ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar, sürücüler için zorluklar yaratarak dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Kar yağışı, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde ulaşımı aksattı.

Görüş mesafesinin yer yer düşmesi ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yolda kalan bazı tırlara karayolları ekipleri yardım etti.

Söz konusu yollarda, ekipler, karla mücadele ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

