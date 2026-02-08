Haberler

Köye inen kurtlar dronla görüntülendi

Güncelleme:
Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar köye inerek ev bahçesindeki hayvanları izledi. Dronla görüntülenen kurtlar, havadan gelen ses nedeniyle zaman zaman drona saldırdı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanınca köye inen kurtlar, dronla görüntülendi.

Olay, Göle ilçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı bölgede kurtlar, bir süre yiyecek aradı. Köy yakınlarına inen kurtların ev bahçesindeki hayvanları izlediği anlar, Hacı Osman Yıldız tarafından dronla görüntülendi. Havadan görüntülendiklerini fark eden kurtlar, zaman zaman drona saldırdı. Kurtlar, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. diklerini fark eden kurtlar, zaman zaman drona saldırdı. Dron kamerasının sesinden rahatsız olan kurtlar, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Haber: Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
