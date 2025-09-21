Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte 2 bin 550 rakımlı Sahara Dağı'nın eteklerindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte soğuyan hava kar yağışını beraberinde getirdi. Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasında bulunan 2 bin 550 rakımlı Sahara Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Dağdaki Aşağıkoyunlu yaylasında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yaylacılardan Halil Altun, kar yağışının geceden itibaren etkili olduğunu belirterek, "Şu an görüş mesafesi 20-30 metre aralığında. Umarım yaylada mahsur kalan birileri yoktur. Zeminde 10 santim kalınlığında kar var ve tipi de şiddetini artırıyor. Birazdan Şavşat'a gideceğiz ama hangi yolu kullanacağımızı bilmiyoruz" dedi.