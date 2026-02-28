Haberler

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel öğretim kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim faaliyetlerine bir gün daha ara verildi.

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle yarın yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan don ve buzlanma sebebiyle özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime verilen ara 1 Mart Pazar günü için bir gün süreyle uzatılmıştır."

Kaynak: AA / Günay Nuh
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
IFAB, futbola getirilen yeni kuralları açıkladı! Çarpıcı değişiklikler var

Futbola yeni kurallar geldi! İşte yapılan tüm değişiklikler
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son

15 dakikada 3-0'dan geri döndüler, 90+3'te dramatik son