Ardahan'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verildi
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel öğretim kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim faaliyetlerine bir gün daha ara verildi.
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle yarın yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan don ve buzlanma sebebiyle özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime verilen ara 1 Mart Pazar günü için bir gün süreyle uzatılmıştır."
Kaynak: AA / Günay Nuh