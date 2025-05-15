Ardahan'da Kar Yağışı Çobanları Zor Durumda Bıraktı

Ardahan'da Kar Yağışı Çobanları Zor Durumda Bıraktı
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Ardahan'ın Damal ilçesinde çobanlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle büyükbaş hayvan sürülerini korumakta zorlandı. Kar yağışı nedeniyle hayvanları köye indirmek zorunda kaldılar.

Ardahan'da kar yağışı, hayvanlarını otlatan vatandaşlara zor anlar yaşattı

ARDAHAN - Ardahan'da merada büyükbaş hayvan sürüsünü otlatan çobanlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören Köyü'ne ait meralarda hayvanlarını otlatırken bir anda bastıran kar yağışına yakalanan çobanlar, yağan karla beraber sürünün üşümesinden dolayı zor anlar yaşadı.

Kar yağışının etkili olmasından dolayı çobanlar büyükbaş hayvan sürüsünü köye indirmek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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