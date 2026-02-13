Haberler

Ardahan'da gümrük kapısı yolu kar nedeniyle zincirsiz tır geçişine kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle zincirsiz tırların geçişine izin verilmedi. Hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentin yüksek noktalarında etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
