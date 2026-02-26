Haberler

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar nedeniyle araç geçişine kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, etkili olan kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı. Yolun Ilgar mevkisinde görüş mesafesi düşerken, karla mücadele çalışmalarının başlaması için tipinin dinmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
