Ardahan'da Kadınlara Yönelik Yayla Okulu Projesi

Ardahan'da hayata geçirilen "Yayla Okulu Projesi" kapsamında özellikle kadınlar, sağlıklı hayvancılık konusunda bilinçlendiriliyor.

10 Temmuz'da kentte tespit edilen şap hastalığı dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çeşitli çalışmalar yürüttü. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce başlatılan proje için hayvancılığın yoğun yapıldığı 10 yayla belirlendi.

Proje kapsamında yaylalara giden ekipler, şap hastalığıyla mücadelenin yanı sıra koruyucu hekimlik, süt hijyeni ve temizlik konularında, özellikle kadınlara doğru hayvan yetiştiriciliği eğitimleri veriyor.

Ayrıca, bilgilendirme broşürleri, meme dezenfeksiyon kapları ve biberon dağıtımı da yapılıyor.

Hedeflenen 10 yaylanın 5'inde çalışmayı tamamlayan ekipler, son olarak merkeze bağlı yaklaşık 7 bin büyükbaş hayvan varlığı ile kentin önemli hayvancılık merkezlerinden Tunçoluk Yaylası'ndaki eğitime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de çalışmaları yerinde inceledi.

Cineviz, AA muhabirine, amaçlarının şap hastalığından en kısa sürede kurtulmak olduğunu, bu nedenle en ücra noktalarda da aralıksız çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Hatalı uygulamalarını gözlemledik"

Aşılama ve benzeri konuların dışında, üreticinin de bilinçlenmesi amacıyla yaylalarda eğitim çalışmalarına başladıklarını belirten Cineviz, "Sahada yaptığımız çalışmayla, üreticinin bazen farkında olmadan bilinçsiz şekilde hatalı uygulamalarını gözlemledik. O andan itibaren bu uygulamaları pozitif manada dönüştürebilmek amacıyla bu eğitim çalışmalarını uygulama kararı aldık." diye konuştu.

Eğitimlerindeki önceliklerinin şapla mücadele olduğunu anlatan Cineviz, "Aynı zamanda, şap dışında da bazı sorunları beraberinde getiren hijyen ile ilgili dezenfektanlar, meme daldırma kapları vb. malzemeleri de dağıtıyoruz. Bunları da nasıl uygulayacaklarını kendilerine göstererek yerinde uygulamaları yapmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticiye de konuşan Cineviz, şunları kaydetti:

"Biz burada devletin imkanlarıyla birlikte, devletin bilgi ve tecrübesini size aktarıp, aynı zamanda sizin de tecrübelerinizi almak için geldik. Biz birçok şeyi biliyoruz, anlatıyoruz ama tecrübe sahibi olan sizlersiniz. Bu işin içinde olan sizlersiniz. O yüzden hem anlatmaya geldik, hem sizden öğrenmeye geldik."

Cineviz, şap hastalığının Türkiye'de 60 yıl önce görülen bir hastalık olduğunu ve bununla mücadelenin ancak ortak hareketle mümkün olacağını belirtti.

Yaylada ilk kez eğitimle karşılaştılar

Tunçoluk Köyü Muhtarı Levent Aktürk de hayvancılığın gelişimi açısından çalışmaların çok önemli olduğunu ve herkesin elinden geleni yaptığını anlattı.

Kadınlardan Berna Demir ise ilk kez böyle bir eğitim gördüklerini belirterek, "Çok mutlu oldum, eğitimin devamını istiyorum. Devamlı böyle gelip konuşulmasını, bayanların dinlenmesini istiyorum. Bu eğitimler için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.