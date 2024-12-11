Ardahan'da Jandarma, Öğrencilere ve Sürücülere Trafik Kuralları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Ardahan'da jandarma ekipleri, servis aracı sürücülerine ve öğrencilere yönelik trafik kurallarını içeren bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte farklı noktalarda okul servis araçlarını durdurup, sürücü ve öğrencilere trafik kurallarını hatırlattı.

Uygulamada, 7 farklı noktada servis aracını kullanan 2000 öğrenciye yönelik yapılan çalışmada, çocukların merak ettiği sorular da yanıtlandı.