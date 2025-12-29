Ardahan'da jandarma hizmet binasının açılışı yapıldı

Ardahan'da yapımı tamamlanan Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisler için başsağlığı diledi.

Çiçek, "Hain saldırıda şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar." dedi.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitleri anan, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Çiçek, şunları kaydetti:

"Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız son yıllarda layık olduğu hizmet binalarına kavuşuyor. Vatandaşlarımıza hizmetler bu güzel binalar içerisinde, tesisler içerisinde ifa ediliyor, sunuluyor. İlimizde de geçtiğimiz dönem içerisinde buna benzer tesisler açtık. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de Ardahan'ımızın diğer ilçelerindeki ve il merkezindeki hizmet binalarımızın yenileme çalışmaları devam edecektir."

Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz'in yaptığı dua ile açılış gerçekleşti.