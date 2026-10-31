Ardahan'da itfaiyecilik öğrencilerine gece canlı arama ve oryantiring eğitimi verildi

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Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yönelik gece canlı arama ve oryantiring eğitimi gerçekleştirildi.

Afet Spor Oyunları Kulübü tarafından düzenlenen "Sınırları Aşan Gece Canlı Arama ve Oryantiring Eğitimi", Kulüp Başkanı Seyfi Elibol ve danışman Öğretim Görevlisi Erol Özçelik koordinasyonunda yapıldı.

Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göle Belediyesi itfaiye ekiplerinin katkı sunduğu eğitimde, öğrencilerin zorlu saha koşullarında arama, yön bulma ve ekip halinde hareket etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalara yer verildi.

Teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulan öğrenciler, mesleklerinde karşılaşabilecekleri koşullarla ilgili deneyim kazandı.

Eğitimle, öğrencilerin afet ve acil durumlara müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki yeterliliklerinin artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA