Ardahan'da gün batımında kuşların süzülüşü görüntülendi
Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde süzülen kuşlar, 5 derece soğuk havaya rağmen muhteşem bir manzara oluşturdu. Toplu halde uçan kuşlar, gün batımının kızıllığıyla göz kamaştırdı.
Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Kuşlar, sıfırın altında 5 derece soğuk havaya rağmen dakikalarca gökyüzünde kaldı.
Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, gün batımının oluşturduğu kızıllıkla güzel görüntü oluşturdu.