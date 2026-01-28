Haberler

Ardahan'da gün batımında kuşların süzülüşü görüntülendi

Güncelleme:
Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde süzülen kuşlar, 5 derece soğuk havaya rağmen muhteşem bir manzara oluşturdu. Toplu halde uçan kuşlar, gün batımının kızıllığıyla göz kamaştırdı.

Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde kuşların süzülüşü güzel görüntü oluşturdu.

Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

Kuşlar, sıfırın altında 5 derece soğuk havaya rağmen dakikalarca gökyüzünde kaldı.

Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, gün batımının oluşturduğu kızıllıkla güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
