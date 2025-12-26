Haberler

Ardahan'da İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi

Ardahan'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını protesto etti. TÜGVA'nın organizasyonuyla toplanan vatandaşlar, cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde Gazze'de yaşananları kınadı ve ateşkes sonrası ölümleri dile getirdi.

Ardahan'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve katliamlarını protesto etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) organizasyonuyla bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, hafif kar yağışı altında Gazze ve Filistin'de yaşananları protesto etti.

Ömür Kılıç, grup adına yaptığı açıklamada, ateşkesten sonra Filistin'de 394 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1075 kişinin yaralandığını söyledi.

Bugün Gazze'de yaşananların bir gündem maddesi olmadığını, modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen ve tarihe "utanç vesikası" olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Basın açıklamamız, insanlık onurunun ve hukukun asgari müştereklerinin hatırlatmasıdır." dedi.

Vatandaşlar, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
