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Ardahan'da Filistin için araç konvoyu Serhat Ulu Camisi önünden hareket etti

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Ardahan'da Filistin halkına destek ve Gazze'ye dikkat çekmek için sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle araç konvoyu düzenlendi. Türk ve Filistin bayraklarıyla Serhat Ulu Camisi önünde toplanan vatandaşlar konvoyla kentte mesaj verdi; konvoy Ardahan Üniversitesinde sona erdi.

Ardahan'da, Filistin halkına destek vermek ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Gazze İçin Buluşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla Serhat Ulu Camisi önünde bir araya geldi.

Buradan hareket eden vatandaşlar, araçlarıyla kentte konvoy oluşturarak Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi.

Konvoy, Ardahan Üniversitesinde sona erdi.

Kaynak: AA
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