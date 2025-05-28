Ardahan'da Dolu Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
Ardahan'da akşam saatlerinde yağan dolu, şehir merkezinin tamamen beyaza bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar, araçlarının üzerindeki dolu parçalarını temizlemeye çalıştı.
ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Ardahan'a havanın kararması sonrası dolu yağdı. Kısa sürede etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar, araçlarının üzerlerini kaplayan doluları temizlemeye çalıştı. Yağışa sokakta yakalananlar korunaklı alanlara sığınmaya çalıştı.
Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR – Deniz BAŞLI / ARDAHAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel