Ardahan'da Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Ardahan'da Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti
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Ardahan'da aniden başlayan dolu yağışı, şehri beyaza bürüdü ve trafikte zorluklara neden oldu. Araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı felç etti

ARDAHAN - Ardahan'da bir anda başlayan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu sonrası araçlar yolda kaldı.

Ardahan'da Mayıs ayının son günlerinde adeta kışı yeniden yaşadı. Akşam saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı.

Dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, yağışın etkisini yitirmesini bekledi. Birçok araç da yolda mahsur kaldı. Aracı yolda kalan sürücü, "'Kış geldi, gördüğünüz gibi aracımız yolda kaldı. Yardım bekliyoruz. Olmazsa kendi imkanlarımızla buradan çıkacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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