Haberler

Ardahan'da Ceza İnfaz Personel Günü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personel Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet Savcısı Tuğrul Yılmazel çelenk sundu. Denetimli Serbestlik Müdürü Halit Erken, personelin fedakarlıklarını ve hukuk devletine katkılarını vurguladı.

Ardahan'da, 6 Haziran Ceza İnfaz Personel Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programda, Cumhuriyet Savcısı Tuğrul Yılmazel tarafından çelenk sunuldu.

Törende konuşan Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürü Halit Erken, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin emeklerini, fedakarlıklarını ve mesleki başarılarını takdir etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ceza infaz personelinin önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü belirten Erken, "Ceza infaz personelleri, çalıştıkları kurumlarda hukuk devletinin temel ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren, kamu düzeninin korunmasına ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına hizmet eden önemli kurumlardır." dedi.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurum Müdür Vekili Hasan Olgaç da programda kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Programa, bazı kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor