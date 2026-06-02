Ardahan'da Ceza İnfaz Personel Günü kutlandı

Ardahan'da, 6 Haziran Ceza İnfaz Personel Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programda, Cumhuriyet Savcısı Tuğrul Yılmazel tarafından çelenk sunuldu.

Törende konuşan Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürü Halit Erken, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin emeklerini, fedakarlıklarını ve mesleki başarılarını takdir etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ceza infaz personelinin önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü belirten Erken, "Ceza infaz personelleri, çalıştıkları kurumlarda hukuk devletinin temel ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren, kamu düzeninin korunmasına ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına hizmet eden önemli kurumlardır." dedi.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurum Müdür Vekili Hasan Olgaç da programda kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Programa, bazı kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.