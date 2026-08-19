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Göle'de ayı saldırısına uğrayan 71 yaşındaki G.G. taburcu edildi

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Ardahan'ın Göle ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Yeniköy yayla yolunda ayı saldırısına uğrayan 71 yaşındaki G.G. çevredekilerin yardımıyla köy merkezine getirildi.

Bölgeye sevk edilen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan G.G'nin sağlık durumunun ağır olmadığı belirtildi.

G.G. tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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