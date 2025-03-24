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Ardahan'da Ambulans Kaza Yaptı: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir ambulansın yoldan çıkarak ağaçlara çarpması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı. Yaralılar, hayati tehlikeleri olmaksızın hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde ambulansın yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

F.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Ardahan-Hanak-Damal kara yolunun Mesire mevkisinde yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü F.A ile sağlık personeli A.N.I ve H.D. yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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