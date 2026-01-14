Haberler

Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolu açıldı

Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 60 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 60 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kar ve tipi nedeniyle kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Emin, "Bu sabah itibarıyla kardan kapalı bulunan Hanak'ta 23, Göle'de 16, Çıldır'da 10, Posof'ta 7 ve Damal'da 4 olmak üzere toplam 60 köy yolumuzun tamamı açıldı. An itibarıyla söz konusu yollarda genişletme çalışması yürütüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
