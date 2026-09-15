Ardahan'da 5 gündür kayıp olarak aranan kişi yaylada bulundu
Ardahan'ın Hanak ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki kişi, 5 günlük arama çalışması sonucu yaylada bulundu.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki kişi, 5 günlük arama çalışması sonucu yaylada bulundu.
Koyunpınarı köyünde yaşayan O.Y'den haber alamayan yakınları, 11 Eylül'de durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kırsal bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara sivil unsurlar da destek verirken, ekipler farklı bölgelerde arama yaptı.
Yaklaşık 5 gün süren çalışmaların ardından O.Y, ilçeye bağlı Güneşgören Yaylası'nda bulundu.
O.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.