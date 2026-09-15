Haberler

Ardahan'da 5 gündür kayıp olarak aranan kişi yaylada bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki kişi, 5 günlük arama çalışması sonucu yaylada bulundu.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki kişi, 5 günlük arama çalışması sonucu yaylada bulundu.

Koyunpınarı köyünde yaşayan O.Y'den haber alamayan yakınları, 11 Eylül'de durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kırsal bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara sivil unsurlar da destek verirken, ekipler farklı bölgelerde arama yaptı.

Yaklaşık 5 gün süren çalışmaların ardından O.Y, ilçeye bağlı Güneşgören Yaylası'nda bulundu.

O.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Rusların korkulu rüyası oldu! Ukraynalı nine tek hamlede işi bitirdi

Yaşlı kadından düşmanı şoke eden hareket
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
226 kiloydu, 143 kilo verdi! 15 yıl sonra yaptığı ilk şey yüzünü güldürdü

Tam 143 kilo verdi! ilk yaptığı şey olay oldu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Ve bomba patladı! Türkiye'den yeni ayrılan hocayı alıyorlar
Kastamonu'da fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Sıradan bir fotoğraf makinesi değilmiş! İçinden çıkanlar şaşırttı
Samsun'da husumetlisi zannettiği boş araca kurşun yağdırdı! Genç şüpheli yakalandı

İçinde husumetlisi olduğunu sandı! Meğer araç boşmuş
Kahramanmaraş Afşin'de silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İki grup birbirine girdi! Kavganın bilançosu ağır oldu
Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare

Yine tek karesiyle binlerce beğeni aldı!