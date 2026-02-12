Efsane kurt sonunda görüntülendi! Tam 5 yıldır bu şekilde yaşıyor
Ardahan Yalnızçam Dağları'nda arka sol ayağı olmayan bir kurt, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Doğasever Halil İbrahim Mert, kurdun yaklaşık 5 yıldır bölgede dolaştığını söyledi.
Ardahan'ın Yalnızçam Dağları'nda arka sol ayağı bulunmayan bir kurt, zorlu doğa koşullarında yaşam mücadelesi verirken görüntülendi. Karlı arazide yiyecek arayan kurt, doğasever Halil İbrahim Mert tarafından kayda alındı.
5 YILDIR BÖLGEDE DOLAŞIYOR
Halil İbrahim Mert, üç ayaklı kurdun yaklaşık 5 yıldır bölgede görüldüğünü belirterek, ilk kez net görüntüsünü çekebildiğini ifade etti. Mert, kurdun doğada tek başına hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.
Zorlu kış şartlarına rağmen yaşamını sürdüren kurdun görüntüleri doğaseverlerin ilgisini çekti.
