Haberler

Efsane kurt sonunda görüntülendi! Tam 5 yıldır bu şekilde yaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Yalnızçam Dağları'nda arka sol ayağı olmayan bir kurt, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Doğasever Halil İbrahim Mert, kurdun yaklaşık 5 yıldır bölgede dolaştığını söyledi.

  • Ardahan'ın Yalnızçam Dağları'nda arka sol ayağı bulunmayan bir kurt görüntülendi.
  • Kurt, yaklaşık 5 yıldır bölgede görülüyordu.
  • Kurdun görüntüleri doğasever Halil İbrahim Mert tarafından kaydedildi.

Ardahan'ın Yalnızçam Dağları'nda arka sol ayağı bulunmayan bir kurt, zorlu doğa koşullarında yaşam mücadelesi verirken görüntülendi. Karlı arazide yiyecek arayan kurt, doğasever Halil İbrahim Mert tarafından kayda alındı.

5 YILDIR BÖLGEDE DOLAŞIYOR

Halil İbrahim Mert, üç ayaklı kurdun yaklaşık 5 yıldır bölgede görüldüğünü belirterek, ilk kez net görüntüsünü çekebildiğini ifade etti. Mert, kurdun doğada tek başına hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

Sonunda görüntülendi! Tam 5 yıldır bu şekilde yaşıyor

Zorlu kış şartlarına rağmen yaşamını sürdüren kurdun görüntüleri doğaseverlerin ilgisini çekti.

Sonunda görüntülendi! Tam 5 yıldır bu şekilde yaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber