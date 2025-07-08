Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut'a Veda Programı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'dan tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut için veda programı düzenlendi. Programda adliye personeli ve aileleri bir araya geldi, Karabulut herkesten helallik istedi.

Ardahan'dan tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez ile diğer hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.

Ardahan Adliyesi'nden yapılan açıklamaya göre, adliyedeki veda programı savcı, hakim, adliye personeli ve aileleri katıldı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Karabulut, burada yaptığı konuşmada herkesten "helallik" istedi.

Karabulut, "Ardahan'da tayin olmamız dolayısıyla bizim için programlar yapıldı, bu onlardan bir tanesi. Dolayısıyla organize edenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı

Babalarının mezarına gelen aile, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Karar açıklandı! Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.