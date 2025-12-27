Ardahan'da kar yağışı ulaşımı etkiledi

'KAR YAĞIŞINI ÇOK ÖZLEDİM'

Ardahan'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, özellikle sürücüler sabah saatlerinde zorluk çekti. Bazı sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarındaki karı temizledi. Deniz Karadayı da babasının aracını temizlerken objektiflere takıldı. Deniz Karadayı, "Kar yağışını çok özledim, Ardahan'a çok yakışıyor. Şehrimiz beyaza bürününce ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Yağmasına sevindik" dedi. Diğer yandan yetkililer, sürücüleri buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN,