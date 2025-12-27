Haberler

Ardahan'da kar yağışı ulaşımı etkiledi

Güncelleme:
Ardahan'da beklenen kar yağışı sonunda başladı. Kentin caddeleri ve sokakları karla kaplanırken, sürücüler zorluklar yaşadı. Deniz Karadayı, kar yağışını özlediklerini ve şehrin güzelleştiğini ifade etti.

'KAR YAĞIŞINI ÇOK ÖZLEDİM'

Ardahan'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, özellikle sürücüler sabah saatlerinde zorluk çekti. Bazı sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarındaki karı temizledi. Deniz Karadayı da babasının aracını temizlerken objektiflere takıldı. Deniz Karadayı, "Kar yağışını çok özledim, Ardahan'a çok yakışıyor. Şehrimiz beyaza bürününce ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Yağmasına sevindik" dedi. Diğer yandan yetkililer, sürücüleri buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
