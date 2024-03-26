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Ardahan Beyaza Büründü: Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

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Ardahan Beyaza Büründü: Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

ARDAHAN - Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Şehir güne beyaz örtüyle uyandı.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Ardahan'da dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaşınca hayrete düştü. Hamdi Akçay, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' ata sözünün bugün gerçekleştiğini söyleyerek kar ve soğuk havanın devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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