Ardahan-Ardanuç kara yolu yoğun tipi nedeniyle tüm araçlara kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan-Ardanuç kara yolu, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı. Bülbülan mevkisinde görüş mesafesini düşüren olumsuz koşullar nedeniyle karla mücadele çalışması yapılamayan yolda ekipler, yüksek kesimleri kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.
Ardahan-Ardanuç kara yolu, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kara yolunun Bülbülan mevkisinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi, görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele çalışması yapılamayan yol, tüm araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler, yüksek kesimlerdeki yolları kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA