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Ardahan-Ardanuç Kara Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı

Ardahan-Ardanuç Kara Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı
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Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolu, ekiplerin müdahalesi ve hava koşullarının düzelmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Sürücülerden dikkatli olmaları ve tedbir almaları istendi.

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan- Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan- Ardanuç kara yolu ekiplerin çalışması ve tipinin durmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, söz konusu yolda gece saatlerinde oluşacak buzlanma nedeniyle sürücülerden tedbir amaçlı takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Sürücü Necdet Bilgin, Artvin'in Ardunuç ilçesine gitmeye çalıştığını belirterek, "Dün bu yolu kullanamadık çünkü kar nedeniyle geçemedik. Bugün Ardanuç'a geçeceğiz." dedi.

Kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde yer yer bir metreyi aşan kar kütleleri oluştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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