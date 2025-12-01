Haberler

Ardahan'a Mevsimin İlk Karı Düştü

Ardahan'a Mevsimin İlk Karı Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, kenti beyaza bürüdü ve vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendi. Yoğun kar nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

ARDAHAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Lapa lapa yağan kar kent merkezini beyaza bürürken, vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendi.

Kentte, gün içinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Havanın kararmasıyla birlikte lapa lapa yağmaya başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kent sakinleri ilk karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı. Yoğun kar nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle TIR'ların kaydığı bölgede yol bir süre trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, ağır tonajlı araçların geçişine geçici olarak izin verilmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Beyaz Saray, Trump'ın MRI sonuçlarını açıkladı: Tamamen normal

Beyaz Saray sonuçları paylaştı, polemik sona ermedi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Durdurulamıyor! Derbilerin golcüsü Jhon Duran

Onu kim durduracak? Bu yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.