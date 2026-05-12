ABD'de bir belediye başkanı Çin için casusluk faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle istifa etti

LOS ABD'nin California eyaletindeki Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang'ın, Çin hükümeti adına yasa dışı faaliyet yürüttüğünü kabul ederek görevinden istifa ettiği bildirildi.

Wang, nisanda hakkında yöneltilen Çin hükümeti adına yasa dışı casusluk faaliyetlerinde bulunma suçlamasını kabul ederek görevinden istifa etti.

Los Angeles Savcılığının açıklamasına göre, yabancı bir hükümet adına yasa dışı "ajan" olarak hareket etmekle suçlanan Wang, federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

2022 yılında 56 bin nüfuslu Arcadia şehrinin belediye başkanlığına seçilen Wang, 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

ABD hükümetine bildirmeden Çinli yetkililerin talimatlarıyla Pekin yönetimini destekleyen içerikleri internet ortamında paylaşmakla suçlanan Wang'ın avukatları, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin suçun ciddiyetini kabul ettiğini ve "geçmişteki kişisel hataları" için sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Mahkeme belgelerinde ise Wang ve diğer casus olarak tanımlanan Yaoning "Mike" Sun'ın, 2020'den 2022'ye kadar Çin'in çıkarlarını desteklemek amacıyla ABD'de propaganda faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin detaylar yer aldı.

Söz konusu kişilerin Çin kökenli ABD'lilere yönelik yayın yapan "US News Center" adlı haber sitesini işlettiği belirtilen belgelerde, bu sitede Çinli yetkililerin talimatlarıyla Pekin yönetimini destekleyen içerikler yayımlandığı kaydedildi.

Belgelerde, üst düzey bir Çin hükümeti yetkilisi olarak tanımlanan John Chen'in Wang'dan bir içeriği yayımlamasını istediği iddia edildi.

FBI'dan uyarı

FBI Karşı İstihbarat ve Casusluk Dairesi Direktör Yardımcısı Roman Rozhavsky, yazılı açıklamasında, "Eileen Wang'ın kendi itirafıyla, Çin hükümetinin çıkarlarına gizlice hizmet ettiği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayın açık bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini vurgulayan Rozhavsky, yabancı hükümetler adına ABD demokrasisini etkilemeye çalışanların tespit edilerek soruşturulacağı ve adalet önüne çıkarılacağını kaydetti.

Wang'ın suç ortakları Chen ve Sun'a hapis cezası

Chen, Kasım 2024'te rüşvet almak ve Çin adına yasa dışı ajanlık faaliyeti yürütmek suçlarını kabul ederek 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Wang'ın suç ortağı Sun ise Ekim 2025'te yabancı ajan olarak hareket ettiğini kabul ederek 4 yıl hapse mahkum edilmişti.