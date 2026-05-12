ABD'de bir belediye başkanı Çin için casusluk faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle istifa etti

California eyaletindeki Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang, Çin hükümeti adına yasa dışı casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu kabul ederek görevinden istifa etti. Wang, ABD hükümetine bildirmeden Pekin yönetimini destekleyen içerik paylaşmakla suçlanıyor.

ABD hükümetine bildirmeden Çinli yetkililerin talimatlarıyla Pekin yönetimini destekleyen içerikleri internet ortamında paylaşmakla suçlanan Wang'ın avukatları, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin suçun ciddiyetini kabul ettiğini ve "geçmişteki kişisel hataları" için sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Mahkeme belgelerinde ise Wang ve diğer casus olarak tanımlanan Yaoning "Mike" Sun'ın, 2020'den 2022'ye kadar Çin'in çıkarlarını desteklemek amacıyla ABD'de propaganda faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin detaylar yer aldı.

Söz konusu kişilerin Çin kökenli ABD'lilere yönelik yayın yapan "US News Center" adlı haber sitesini işlettiği belirtilen belgelerde, bu sitede Çinli yetkililerin talimatlarıyla Pekin yönetimini destekleyen içerikler yayımlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
